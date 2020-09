Rynek marketingu internetowego wzrósł w czasie pandemii. Magdalena Chudzikiewicz: "Nasza firma nauczyła się jeszcze lepiej funkcjonować"

Dyskusję rozpoczęła Marta Sułkiewicz z firmy Gemius, która zajmuje się kompleksową analizą i dostarczaniem danych o zachowaniu użytkowników internetu. - To, co mogliśmy obserwować na początku pandemii COVID-19, to przyspieszona rewolucja cyfrowa - zauważyła.

Zdaniem Chudzikiewicz, jest to po części zasługa wieloletniej transformacji, która wciąż trwa w redakcjach lokalnych Polska Press Grupy. - Cały czas rośniemy i rośniemy organicznie, co jest ewenementem w skali Polski. (…) Mówimy tutaj o corocznym wzroście rzędu 20 procent, jeśli chodzi o odsłony - powiedziała.

Kuźniar słusznie zauważył, że internet pozwala, a nawet wymaga stworzenia relacji z osobami, które nas oglądają, czytają lub słuchają. Ma to duże znaczenie z punktu widzenia marketingu, ponieważ jakość stosunków ze społecznością skutkuje tym, że jesteśmy dla niej wiarygodni i możemy dobrze „sprzedać” produkt marki, z którą nawiązujemy współpracę.

- Musimy pokazać, że obecność danej marki dodaje wartości. Być może dzięki niej możemy lepiej zrealizować program lub sprawić, że będzie on ciekawszy, a może przyjdą do niego ciekawi goście. Z drugiej strony ważne jest to, że gdyby tego produktu nie było, to materiał nie straciłby na wartości. Współpraca ze społecznością jest bardzo ważna - podkreślił.