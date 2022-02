Ryszard Pawłowski: Stawiam sobie poprzeczkę wysoko, rywalizacja mnie napędza. Wiele razy ryzykowałem - było warto

Sport zawsze był obecny w Pana życiu. Już jako nastolatek ćwiczył Pan m.in. judo i sztuki walki. Przyjechał Pan z Rypina, pogranicza Pomorza i Mazowsza, na Śląsk do szkoły górniczej i...najpierw były jaskinie.

Na Śląsku był nabór do szkół górniczych i z tego powodu przyjechałem tu, mając zaledwie 14 lat. Uczęszczałem do Zasadniczej Szkoły Górniczej w Katowicach i trenowałem wtedy judo - wywalczyłem tytuł wicemistrza ówczesnego Województwa Katowickiego. Później zacząłem pracę w kopalni, jednocześnie studiując wieczorowo na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz uczęszczając na spotkania grupy speleologów w Miejskim Domu Kultury w Bogucicach. Tak odkryłem jaskinie. Wyjeżdżałem w weekendy z hotelu robotniczego i spędzałem w ten sposób wolny czas. Z Jurkiem Kukuczką w Jaskini Wielkiej Śnieżnej - najgłębszej i najdłuższej w Polsce, dotarliśmy do 770 m głębokości, czyli do dna. Od najwcześniejszych lat stale chciałem coś aktywnego w swoim życiu robić.