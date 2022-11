Samochody do kupienia za 10 000 złotych i przebiegiem do 200 tysięcy w woj. śląskim. Zobaczcie TOP 20 propozycji! Barbara Romańczuk

Szukasz taniego samochodu do 10 tysięcy złotych? Zrobiliśmy zestawienie TOP 20 propozycji aut, które nie mają przebiegu większego, niż 200 tysięcy kilometrów. Mogą posłużyć jeszcze przez wiele lat, czy to na dojazdy do pracy, czy do codziennego użytkowania. Sprawdź wybrane oferty z olx.pl i otomoto.pl. Zajrzyj do naszej galerii!