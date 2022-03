Samorządy i Inicjatywa 605. Powstanie sieć ścieżek rowerowych na Śląsku

Inicjatywa 605

Choć w województwie funkcjonują już „Założenia regionalnej polityki rowerowej Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci Regionalnych Tras Rowerowych (w ujęciu korytarzowym)”, to jednak część włodarzy widzi większe pole do współpracy. Inicjatywa powstała, aby wspólnie projektować ścieżki, tworzyć koncepcje, analizy, szacować koszty, pozyskiwać fundusze i promować turystykę rowerową.

Gdzie mają powstać trasy rowerowe?

Trasy rowerowe mają docelowo tworzyć ścieżki, które pozwolą na wielokilometrowe podróże. Pozwoli to na większy i bardziej komfortowy ruch turystyczny, choćby przez łączenie elementów infrastruktury. Powstać mają trasy z Gliwic do Katowic, z Gliwic do Tarnowskich Gór oraz z Bytomia do Lublińca.