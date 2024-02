Seniorzy z Chorzowa w Centrum Integracji Międzypokoleniowej tworzą niezwykłą sztukę. To dzięki zajęciom z malarstwa i rysunku. WIDEO

Seniorzy z Chorzowa tworzą dzieła sztuki

Jest to świetny sposób na aktywizację i spędzenie mile wspólnego czasu. Integracja społeczna odgrywa ważną rolę, ponieważ ćwiczenia odbywają się w grupie, co sprzyja nawiązywaniu nowych znajomości i zacieśnianiu więzi społecznych. Nowe formy aktywności, to także wspaniała dawka dla rozwoju sprawności umysłowej. Poznaj szczegóły działalności CIM, i znajdź zajęcia dla siebie, lub bliskiego Ci seniora.