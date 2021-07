Serial „Wojenne dziewczyny" kręcony jest w Bielsku-Białej. Część miasta zmieniła się w plan filmowy

Serial obyczajowy „Wojenne dziewczyny" w reżyserii Michała Rogalskiego jest opowieścią o trudnych latach okupacji hitlerowskiej z perspektywy trzech młodych kobiet. Bohaterki - Irena Irka Szczęsna, Marysia Joachim i Ewa Fronczak - są bardzo różne, jednak wiele je łączy: biorą udział w likwidacji okupantów i kolaborantów, zdobywają broń, pomagają w ratowaniu żydowskich dzieci, biorą udział w akcjach małego sabotażu.

Część zdjęć do serialu ekipa filmowa postanowiła nakręcić w Bielsku-Białej, pewnie ze względu na charakterystyczną architekturę. Dla miasta do spora promocja, ale także utrudnienia w ruchu. Miasto nad Białą planem filmowym „Wojennych dziewczyn" będzie jeszcze do 17 lipca. Wczoraj filmowcy pracowali na ul. 11 Listopada, dzisiaj na ulicach Nad Niprem, Władysława Orkana, Wzgórze, Podcienie oraz ul. Juliusza Słowackiego – od ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego do Rynku. Do 17 lipca pojawią się także ponownie na ul. 11 Listopada. Kręcenie filmu w Bielsku-Białej budzi spore zainteresowanie bielszczan, którzy z pewnej odległości przyglądają się pracy filmowców.