Siedem beskidzkich szczytów dla leniwych. Zdobędziesz je w ogóle się nie męcząc. Naprawdę!

Zapowiada się piękny, jesienny weekend. Taki, który najlepiej spędzić poza domem. Dla osób, które nie mają czasu, chęci lub siły, żeby zdecydować się górską wyprawę, a chciałyby się wybrać w Beskidy przygotowaliśmy kilka miejsc widokowych - można je zdobyć szybko, łatwo i praktycznie bez wysiłku, by z nich podziwiać zaczynające mienić się wszystkimi barwami jesieni Beskidy.

Oto nasze propozycje:

DĘBOWIEC

To propozycja dla tych, którzy nie przepadają za forsownymi marszami, a preferują niedługie spacerki. Ten niewielki szczyt w Beskidzie Śląskim, liczący zaledwie 686 metrów nad poziom morza, porośnięty jest pięknymi bukami. Z parkingu przy ul. Karbowej, czerwonym szlakiem, wejdziemy na niego w zaledwie 20 minut i w ogóle się nie zmęczymy.

SZYNDZIELNIA

Mimo że szczyt wznosi się na wysokość 1030 m n.p.m. to można go łatwo zdobyć za sprawą... kursującej na górę kolejki. Bilet normalny w jedną stronę kosztuje 29 zł, ulgowy 23 zł. Kiedy już wyjedziemy na górę to dotarcie na szczyt Szyndzielni, gdzie znajduje się popularne schronisko zajmie nam kwadrans.