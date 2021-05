Siedmiu piłkarzy i trzech członków sztabu szkoleniowego opuszcza Raków Częstochowa

Pożegnanie z niektórymi piłkarzami nie jest wielkim zaskoczeniem. Wiadomo było już wcześniej, że reprezentant Polski, Kamil Piątkowski po sezonie przeniesie się do austriackiego Red Bull Salzburg. Także odejścia Petra Schwarza i Miłosza Szczepańskiego nie dziwią.

Czech już wcześniej nie doszedł do porozumienia w sprawie nowego kontraktu i w przyszłym sezonie najpewniej dołączy do Śląska Wrocław. Miłosz Szczepański z powodu poważnej kontuzji i długotrwałej rehabilitacji nie był w stanie przekonać pionu sportowego klubu do przedłużenia kontraktu. Szkoda, bo kontuzja dopadła go, kiedy stawał się jednym z liderów drużyny.

W klubie nie zostanie również Dominik Holec, który był tylko wypożyczony ze Sparty Praga, w której chce powalczyć o miejsce w składzie. Branislav Pindroch był w kadrze przez cały sezon, ale przegrywał rywalizację z innymi bramkarzami i zagrał tylko w trzech meczach.