Skandal w schronisku na Klimczoku? Wolontariusz WOŚP kontra gospodarz obiektu. Dwie różne relacje

Jeden z bielszczan opisał na Facebooku sytuację, do jakiej miało dojść w schronisku górskim na Klimczoku. W swoim poście stwierdził, że podczas niedzielnego finału WOŚP 13-letni Dominik, zaopatrzony w identyfikator i zaplombowaną puszkę, kwestował w pobliży schroniska, a kiedy chciał wejść do obiektu, to został z niego wyproszony.

- Temu młodemu człowiekowi dano do zrozumienia, że w schronisku Klimczok jest persona non grata. Użyto do tego argumentu braku zezwolenia z PTTK (niestety PTTK nie potwierdza, jakoby takie zezwolenie było potrzebne). Dowiedział się również, że akcja, w której bierze udział, to „potyczki polityczne”, w których schronisko nie chce brać udziału. Nie widząc innego wyjścia, pomimo pogody (przypominam, że wczoraj na Klimczoku pogoda mocno nie sprzyjała) postanowił przerwać chęć ogrzania się i wysuszenia rzeczy i opuścił schronisko - napisał internauta.