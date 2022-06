Skra Częstochowa: Właściciel klubu pewniejszy od Polskiego Ładu

W pierwszym podejściu Skry do procesu licencyjnego na sezon 2022/23 częstochowianie zostali odesłani do poprawki. Problemem były środki finansowe na modernizację stadionu przy ulicy Loretańskiej. Klub wpisał, że będą pochodziły z Nowego Ładu, ale nie posiadał gwarancji, że zdoła je uzyskać. W tej sytuacji do akcji wkroczył posiadający 100 procent - nomen omen - akcji Artur Szymczyk, który zagwarantował przekazanie własnych pieniędzy w przypadku problemów z realizacją inwestycji w ramach PŁ.

Na razie Częstochowa otrzymała 60 mln zł, ale na liście nie ma wniosku Skry. Miasto czeka jednak na podział pieniędzy z osobnej puli Polskiego Ładu – tzw. PGR. Środki te mają być kierowane do tych samorządów, w których istniały przed 1989 rokiem państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR-y). Właśnie na tej ścieżce Częstochowa stara się o 5 mln zł ,na modernizację stadionu Skry.