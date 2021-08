Śląscy policjanci w Kosowie uratowali tonącego w jeziorze Leqinat. To mundurowi z Częstochowy, Katowic i Zabrza

Jezioro położone jest wysoko w górach na wysokości 1970 m n.p.m., a dojście do niego zajmuje około 40-50 minut marszu trudnym, wąskim i kamienistym szlakiem.

Do zdarzenia doszło 22 sierpnia 2021 roku, kiedy to grupa polskich funkcjonariuszy XXXII zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie brała udział w szkoleniu z zakresu topografii i terenoznawstwa w okolicy górskiego jeziora Leqinat na zachodzie Kosowa.

Po chwili młody człowiek zaczął wykazywać wyraźne oznaki osłabienia i tonięcia. Mężczyzna zaczął wołać o pomoc. W jeziorze nie było innych pływających osób. Sierż. szt. Aleksander Kisiel z KMP w Częstochowie, który również jest ratownikiem medycznym i ratownikiem WOPR, natychmiast wskoczył do wody i dopłynął do tonącego, podtrzymał go na powierzchni wody i przy pomocy osób znajdujących się na brzegu wyciągnął mężczyznę z wody.