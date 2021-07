Śląsk po burzach. Zerwane dachy, zalane domy, drogi i wiadukty, połamane drzewa. Ponad trzysta interwencji strażaków w woj. śląskim

Już w okolicach godzin południowych, burza dała się we znaki mieszkańcom Lędzin oraz Tychów, a następnie Katowic i Sosnowca. Wówczas skończyło się jednak na strachu. Bilans? Około dziesięciu wyjazdów strażaków. W Tychach i Sosnowcu zastępy straży pożarnej wyjechały łącznie siedem razy do powalonych lub uszkodzonych drzew.

Później pogoda nie stosowała już taryfy ulgowej. Silnie padający deszcz zalał wiadukt obok Ikei w Katowicach. Ale prawdziwy armagedon przeszedł przez powiat kłobucki. Najmocniej dotknął niewielkich Starokrzepic. W liczącej około półtora tysiąca mieszkańców miejscowości nawałnica zrywała dachy z budynków. Uszkodziła cztery, w tym dwa całkowicie zerwała.

- Łącznie interweniowaliśmy 5 razy - blisko 6 godzin pracy. Po powrocie do bazy z 3 zdarzeń związanych z zerwanymi dachami, o godzinie 20:00 znów zawyła syrena. Tym razem udaliśmy się dwoma zastępami do powalonego drzewa na budynek gospodarczy. Po zakończeniu działań zadysponowano nas od razu do kolejnego zgłoszenia - zerwanych dachówek na stodole - tłumaczą strażacy z OSP w Starokrzepicach.