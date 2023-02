Śląsk: w tym wypadku rannych zostało 10 osób. Ratował ich policjant z Rybnika. NOWE FAKTY w sprawie zdarzenia w Kornowacu

Śląsk: w tym wypadku rannych zostało 10 osób. Ratował ich policjant z Rybnika. Mamy nowe informacje w sprawie zdarzenia w Kornowacu

Do wypadku doszło w środę 1 lutego, na drodze wojewódzkiej nr 935 w Kornowacu, w powiecie raciborskim. To trasa Rybnik-Racibórz, którą codziennie pokonuje wielu kierowców. około godziny 5:20, jadący w kierunku Rydułtów osobową toyotą 34-letni mieszkaniec Raciborza, z nieustalonych dotąd przyczyn stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwległy pas ruchu. Uderzył w jadący z naprzeciwka bus, którym kierował 40-letni kierowca przewożący 7 pasażerów, w wieku od 23 do 53 lat, zarówno kobiet, jak i mężczyzn.