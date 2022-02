Śląskie gadżety to niezły pomysł na biznes. Dzisiaj ciekawych śląskich produktów na rynku jest mnóstwo

W środku jednego z najbardziej magicznych miejsc na Śląsku, jakim jest katowicki Nikiszowiec, znajdują się dwa sklepy z typowo śląskimi pamiątkami. Jeden to Ajncla, drugi Balkanym bez Nikisz. Oba to pomysł śląskiej rodziny Langerów. Ajnclę prowadzi Arnold Reinhold Langer, a Balkanym bez Nikisz jego ojciec - Peter Langer.

- Wszystko zaczęło się dość dawno temu, bo już w 1992 roku. Mój ojciec był hurtownikiem, sprzedawał ciuchy i już wtedy miał kilka projektów nawiązujących do Śląska. Było to raczej jego hobby, a że miał dostęp do producentów, to miał też pewne kontakty i możliwości. Sprzedawał śląskie koszulki, jakle, ale w jednym modelu. Sprzedaż śląskich produktów nie była głównym źródłem utrzymania, bo asortyment był niewielki. Tacie zależało bardziej na tym, żeby promować śląskość, a nie na niej zarabiać. Jednak można powiedzieć, że był prekursorem, jeśli chodzi o wprowadzenie regionalnych gadżetów - opowiada Arnold Reinhold Langer.