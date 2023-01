Śląskie: Przewrócony tir na drodze krajowej nr 88. Są utrudnienia

Przewrócony tir na drodze krajowej nr 88

Mundurowy potwierdził nam wydarzenie, które zostało zgłoszone o 9.12 oraz poinformował nas, że pojazd zatarasował ruch w obu kierunkach. Badanie alkomatem wykazało, że kierowca był trzeźwy, a mimo dość niebezpiecznie wyglądającego wypadku nikomu nic się nie stało. Jak informował nas oficer prasowy, najprawdopodobniej powodem zdarzenia było niedostosowanie się do limitu prędkości na drodze, ale przyczyny będą jeszcze sprawdzane.

Droga będzie zamknięta do około 13.00

Na ten moment policjanci zorganizowali objazdy. Aktualnie działaniem mundurowych jest zorganizowanie podnośnika oraz posprzątanie ulicy by ta mogła wrócić jak najszybciej do funkcjonowania. Według podanych nam informacji droga będzie jeszcze nieprzejezdna przez około 2/3 godziny, czyli do około 13.00.