Slavia Praga - Raków Częstochowa 2:0. Wielki pech. Wicemistrzowie Polski nie zagrają w Lidze Konferencji ZDJĘCIA

Slavia Praga - Raków 2:0. Wicemistrzowie Polski nie zagrają w Lidze Konferencji

Piłkarze Rakowa byli bardzo blisko pierwszego w historii awansu do fazy grupowej europejskich pucharów. Częstochowianie w rundzie play off Ligi Konferencji mogli doprowadzić do rzutów karnych i wyeliminować wyżej notowanego wicemistrza Czech, ale w doliczonym czasie gry dogrywki dali sobie strzelić głupią bramkę. Premia z UEFA w wysokości 2,94 mln euro przeszła im koło nosa.

Częstochowianie w rewanżowym spotkaniu w Pradze po raz pierwszy w tym sezonie zagrali w szaro-czarnych strojach będącym trzecim kompletem drużyny na ten sezon. Slavia miała w tym meczu wyraźną przewagę, ale Vladan Kovacević, który po wyleczeniu kontuzji wrócił do bramki wicemistrzów Polski, długo zachowywał czyste konto.

Gospodarze od początku próbowali odrobić jednobramkową stratę z Częstochowy. Slavia dominowała na murawie, ale niewiele z tego wynikało. W I połowie najgroźniej pod bramką Rakowa było po nieporozumieniu Kovacevicia z Milanem Rundiciem, ale Bośniak odważnym wyjściem z bramki zażegnał niebezpieczeństwo. Wicemistrzowie Czech często padali na boisko domagając się odgwizdania faulów pod bramką rywali, ale angielski arbiter Craig Pawson mimo protestów publiczności nie nabierał się na ich teatralne wywrotki.