Slavia Praga - Raków Częstochowa. O jakie pieniądze toczy się gra? Gdzie oglądać mecz?

Przed tygodniem w pierwszym spotkaniu ze SlaviąRaków pokonał czeski zespół 2:1. Wynik był zdecydowanie za niski, przewaga ekipy trenera Marka Papszuna była wyraźna, a sędzia popełnił rażące błędy odbierając wicemistrzom Polski szanse na kolejne bramki.

- Nie boję się rywala, boję się sędziów - mówił po tym spotkaniu szkoleniowiec Rakowa.

W czwartek o godzinie 19 w Pradze rozpocznie się mecz rewanżowy.

- Chcemy przez Most Karola przejść do Europy - zapowiadają to wydarzenie częstochowianie, którzy w poprzednim sezonie również stali przed podobną szansą, ale po 1:0 u siebie przegrali z Gentem w Belgii 0:3.

- Wtedy najpierw wygraliśmy dość szczęśliwie, a na rewanż jechaliśmy trochę jak na ścięcie. Teraz jest inaczej, jesteśmy drużyną, którą stać na awans - zaznaczył Papszun.

Raków przełożył weekendowy mecz PKOEkstraklasy, natomiast Slavia rozbiła 7:0 Pardubice i została liderem tabeli.