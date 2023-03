Śmiertelny wypadek w Częstochowie. Jedna osoba nie żyje, trzy są ranne [NOWE FAKTY]

[AKTUALIZACJA GODZ.9.30]

Z przekazanych przez policję informacji wynika, że peugeotem jadącym w kierunku dzielnicy Północ, podróżowały trzy osoby. W pewnym momencie kierowca zauważył na jezdni przeszkodę - metalową część. Zatrzymał swój pojazd, aby ją usunąć. Gdy wysiadł, z całym impetem wjechał w niego kierowca renault kangoo, 50-letni mieszkaniec Częstochowy.

Jak informują policjanci, mężczyzna najprawdopodobniej nie zauważył stojącego na drodze pojazdu i najechał na jego tył. Życia 50-latka nie udało się uratować - zmarł na miejscu. Kierowca peugeota oraz jego pasażerowie trafili do szpitala.

Śledczy z Częstochowy będą wyjaśniać dokładne przyczyny i okoliczności tej tragedii.

[AKTUALIZACJA GODZ.8.20]

Z informacji przekazanych przez służby wynika, że jedna osoba nie żyje. Trzy inne zostały ranne. Przewieziono je do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie.

[WCZEŚNIEJ PISALIŚMY]

Do zdarzenia doszło we wtorek, 14 marca, około godziny 7.20 na alei Marszałkowskiej zwanej Korytarzem Północnym. Na miejscu są dwa patrole policji, straż pożarna i co najmniej trzy karetki.