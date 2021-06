Smutek powstańców spod Góry św. Anny. Pomnik niszczeje, amfiteatr bez koncertów. Warszawa woli tego nie widzieć

Lustratorzy chętnie dopadliby pomnik na Górze św. Anny, bo śladów po PRL-u jest tam nadto. Żołnierz polski brata się z żołnierzem radzieckim, jest sierp i młot. Monument został odsłonięty 19 czerwca 1955 roku. Pojawiły się sugestie, by skuć z monumentu to, co teraz niewygodne.

– Żadnego wniosku w tej sprawie nie otrzymaliśmy – wyjaśnia Artur Zawadka, naczelnik Wydziału Upamiętnień. Więc Biuro nie kiwnęło palcem, a przecież inicjatywa, co trzeba wyremontować, należy także do niego.

Porucznik Oszek został urlopowany z wojska i skierowany najpierw do Dowództwa Obrony Plebiscytu. W czasie powstania poruszał się zbudowanym według swojego pomysłu wozem pancernym „Korfanty”. W jego grupie było 67 marynarzy. Uznani zostali za „najodważniejszych z odważnych”.

Niemieckie mauzoleum

Po wytyczeniu granicy w 1922 roku Góra św. Anny znalazła się po niemieckiej stronie. W miejscu, gdzie teraz stoi Pomnik Czynu Powstańczego, wydobywano wapienie od XVIII wieku. Do dziś zachował się jeden z wapienników przy wejściu do amfiteatru od strony południowej. Wydobycie kamienia ostatecznie zaprzestano po I wojnie światowej i wypasano tu owce.

W 1934 roku właścicielka tego terenu przekazała go NSDAP, są tylko wątpliwości, czy była to decyzja dobrowolna czy pod przymusem. Niemcy postanowili właśnie tutaj upamiętnić swoich poległych w 1921 roku. Kamieniołom zamieniono na imponujący amfiteatr z 7 tysiącami miejsc siedzących i ponad 20 tysiącami stojących. Wszystko jest w nim starannie przemyślane i zaprojektowane. Jego budowę rozpoczęto w 1934 roku, a dwa lata później, na szczycie skarpy położono kamień węgielny pod pomnik-mauzoleum żołnierzy niemieckich Freikorpsów. We wnętrzu okrągłej rotundy stała rzeźba umierającego germańskiego wojownika. We wnękach w ścianie stały sarkofagi na ciała poległych.