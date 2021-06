Sosnowiec. Dziecko w oknie życia zostawiono w zakonie sióstr karmelitanek. Chłopczyk trafił do szpitala

Chłopiec w oknie życia w Sosnowcu

Kilkutygodniowy chłopiec został oddany do okna życia w zakonie sióstr karmelitanek w Sosnowcu. Jest zadbany, zostanie teraz poddany specjalnym badaniom, skąd następnie trafi do pogotowia opiekuńczego. To rozpocznie drogę do procesu adopcyjnego, który pozwoli na znalezienie domu dla dziecka.

- W niedzielę (20 czerwca - red.), o godz. 16.10 w naszym Oknie Życia u sióstr karmelitanek pozostawiono dziecko. Kilkutygodniowy chłopczyk, zadbany, trafi teraz do szpitala na szczegółowe badania. W naszej diecezji działają dwa okna życia - w Sosnowcu i Jaworznie - podaje Caritas diecezji sosnowieckiej na Facebooku.