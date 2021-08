Sosnowiec. Nowy żłobek miejski już otwarty. Placówka znajduje w Maczkach. Pod opiekę przyjął 60 dzieci

Mieszkańcy sosnowieckiej dzielnicy Maczki cieszą się z nowego żłobka miejskiego. Dla wielu długo wyczekiwana placówka powstała przy ulicy Skwerowej 21. Już za kilka dni pojawią się tutaj pierwsze dzieci. We wtorek, 24 sierpnia, oficjalnie otwarto placówkę.

- Opiekę w tym oddziale otrzyma 60 dzieci. Są to dzieci w wieku od 5 miesiąca do 3. roku życia. Nad ich bezpieczeństwem będzie czuwała kadra opiekuńcza. W naszym nowym oddziale funkcjonuje stacjonarna kuchnia, gdzie będziemy mogli dostosować się do diet żywieniowych małego dziecka. Powstał także specjalny plac zabaw, na który wstęp będą miały tylko podopieczni żłobka - powiedziała Barbara Wieczorek, dyrektor żłobka miejskiego. - Ta placówka jest w tej dzielnicy potrzebna. Myślę, że rodzice będą z tej decyzji i z naszej opieki zadowoleni, a dzieci będą czuły się tutaj dobrze i bezpiecznie.