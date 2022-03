Sosnowiec pomaga zbierać dary dla uchodźców z Ukrainy. Punkt zbiórki mieści się w hali przy ul. Braci Mieroszewskich

Parking przed halą pełny, choć nie odbywa się tu żaden mecz

Na parking hali wjeżdżamy późnym popołudniem. Mimo tego, że nie odbywa się tu dzisiaj żadne wydarzenie sportowe, spora część miejsc parkingowych jest zajęta, a z kilka osób mija się na schodach prowadzących do głównego wejścia. Z bagażnika wyjmujemy kilka paczek pieluszek i udajemy się do wejścia, obok którego przymocowano wykonany pośpiesznie szyld z napisem „zbiórka dla Ukrainy”. Na schodach mijamy mężczyznę z dzieckiem, którzy przed chwilą przekazali kilka toreb z darami. W środku jedna z wolontariuszek odbiera nasz datek, dziękuje za okazane serce i odkłada go na stos artykułów higienicznych dla dzieci. Obok znajdują się torby z ubraniami, dalej – kilkadziesiąt zgrzewek wody mineralnej, torby z ubraniami, szeregi wieszaków z płaszczami, kartony zabawek. Pod ścianą stoją w rzędzie wózki dziecięce, w rogu zaś – lodówka. Pośród tych wszystkich przedmiotów uwijają się wolontariusze, rozdzielając i sortując przybywające co chwila nowe dary od mieszkańców Sosnowca.