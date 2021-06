Sosnowiec. Zakończono śledztwo w sprawie wyłudzenia dotacji z PARP. Jest akt oskarżenia

Zakończono śledztwo w sprawie wyłudzenia dotacji z PARP

W poniedziałek, 7 czerwca, na stronie internetowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego upubliczniono informację o zakończeniu śledztwa w sprawie wyłudzenia dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez spółkę z Sosnowca.

Śledztwo zakończono pod koniec kwietnia, 2021 roku. To właśnie wtedy do Sądu Okręgowego w Katowicach wpłynął akt oskarżenia. Objęto nim 3 osoby. Jedną z tych osób jest prezes zarządu spółki. Zarzuty dotyczą próby doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem PARK na kwotę ponad 4 milionów złotych.

Główną podejrzaną w sprawie oskarżono o oszustwa oraz wystawianie dokumentów poświadczających kłamstwo. Dwaj pozostali oskarżeni będą sądzeni za podrabianie i wystawianie dokumentów, które niesłusznie umożliwiły spółce pozyskanie dotacji. Dwie oskarżone osoby mogą zostać skazane na pozbawienie wolności nawet do 10 lat, trzeciej osobie grozi 5 lat.