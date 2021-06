Sosnowieckie Wodociągi mają swoją maskotkę. Prace na konkurs nadesłało 127 uczniów. Zwycięzca otrzymał hulajnogę Fiat 500

Zawody przyszłości według nastolatków. Sprawdźcie, kogo ich zdaniem będzie potrzebował rynek za 10 i więcej lat

Jeśli odpowiedzi na każde pytanie nadal będziemy szukać w Internecie, to w końcu zacznie zanikać w nas zdolność twórczego myślenia. Wtedy potrzebny będzie ktoś, kto uruchomi naszą wyobraźnię. Michał Jakubek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Piekarach Śląskich nazwał go inspiratorem. Ewelina Tądel wymyśliła empatyzatora, który w świecie wysokorozwiniętych narzędzi cyfrowych pomoże nam nie stracić kompetencji społecznych. Brzmi, jak scenariusz filmu science fiction, a to wizja zawodów przyszłości dzisiejszych nastolatków. I wcale nie tak nieprawdopodobna. W końcu już dziś są zawody, o których 10 lat temu nikt nie słyszał.