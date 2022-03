Stadion Śląski otrzymał statuetkę Obiektu Sportowego 2021 roku przyznaną na III Kongresie Sport Biznes

We wtorek, 15 marca odbył się III Kongres Sport Biznes Polska. Podczas gali Stadion Śląski otrzymał wyróżnienie najlepszego obiektu sportowego w 2021 roku. Statuetkę odebrał prezes Stadionu Śląskiego - Jan Widera. Drugie miejsce w tej kategorii otrzymała Arena Gliwice.

Niezwykłe wyróżnienie dla Stadionu Śląskiego i jednego z partnerów

Stowarzyszenie Sport Biznes Polska

To stowarzyszenie, które powstało w listopadzie 2020 roku z inicjatywy kilkunastu doświadczonych ekspertów. SBP to platforma wymiany wiedzy, doświadczeń, ale też dobrych praktyk i zasad współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rynku. Organizacja za swój podstawowy cel przyjęła profesjonalizację i integrację środowiska sportu i biznesu. Do jej głównych zadań należy dbanie o rozwój i edukację osób tworzących polski biznes sportowy, a także wyznaczanie nowych trendów i standardów.