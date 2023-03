Stadion Śląski usuwa komentarze niezadowolonych kibiców Ruchu? Rzecznik stadionu: „nie możemy pozwolić na (…) setki bluzgów, przekleństw”

Żal w sercach kibiców Ruchu Chorzów

Nie ukrywajmy – nie tylko kibice Ruchu Chorzów liczyli na to widowisko. Mecz przyjaźni z Wisłą Kraków na Stadionie Śląskim byłby niesamowitym wydarzeniem sportowym. Stadion oraz klub podjęli rozmowy dotyczące ewentualnej organizacji wydarzenia. Byłby to jeden z hitów I ligi – dwa żyjące w przyjaźni kluby walczące o awans do ekstraklasy spotkałyby się na największym śląskim. Niestety mimo rozmów nie dojdzie do meczu Ruchu z Wisłą na Stadionie Śląskim w Chorzowie a w Gliwicach, gdzie tymczasowo grają „Niebiescy”.