Startuje konkurs im. Karola Adamieckiego. To propozycja dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Dąbrowie Górniczej OPRAC.: Piotr Sobierajski

W zeszłorocznej edycji w kategorii mikroprzedsiębiorstwo zwyciężył Salon Urody ESSE, a wyróżnienie trafiło do Ogólnopolskiej Szkoły Językowej British School oddział w Dąbrowie Górniczej. W kategorii małe przedsiębiorstwo zwycięzcą zostało Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne DRIM Sp. z o. o. W kategorii średnich przedsiębiorstw zwyciężył „PEGAS” Engineering Sp. z o. o., a wyróżnienie trafiło do Klubu Sportowego Centrum Sp. z o. o. Nagrodę specjalną im. Karola Adamieckiego otrzymała Katowicka Strefa Ekonomiczna S.A w Katowicach z okazji 25-lecia działalności na rzecz rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości na terenie Dąbrowy Górniczej. Dariusz Nowak Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą zgłaszać się już do VII edycji Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego. To cieszące się dużym zainteresowaniem przedsięwzięcie daje dodatkowe szanse na dalszy rozwój oraz promocje wielu innowacyjnym firmom. Zgłoszenia można będzie składać aż do 15 lipca.