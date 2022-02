Start-up w Katowicach bada zwierzęta z próbek sierści. To jedyna taka usługa na świecie

Firma z Katowic zaczęła działać w 2012 roku. Początkowo analizie pierwiastkowej poddawano jednak nie włos zwierzęcy, lecz ludzki. Opracowana metoda zaczęła cieszyć się coraz większym zainteresowaniem, również w branży weterynaryjnej. To skłoniło Marcina Maciąga, współtwórcę Pets Diag, a prywatnie także wielbiciela zwierząt, do podjęcia próby wprowadzenia analogicznego badania dla psów.

Firma nawiązała współpracę z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. To zapoczątkowało proces badawczy polegający na określeniu wartości referencyjnych pierwiastków w sierści. Projekt pilotażowego badania EHAA dla psów wystartował w 2018 roku. Zaproszono do niego ekspertów w dziedzinie żywienia zwierząt, by potwierdzić skuteczność metody badawczej.