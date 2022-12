Stok – Sport Dolina - Bytom, czyli bytomskie Dolomity, już otwarty! Warunki bardzo dobre!

- Pogoda jest świetna, już szykuję narty. Prognozy są takie, że nie odważę się na wyjazd w góry samochodem, ale do Bytomia na pewno dojadę – śmieje się pani Magdalena z powiatu będzińskiego.

Jak zapewnia zarządca Dolomitów, sezon w tym miejscu powinien potrwać do marca, nawet jeśli przyjdzie odwilż. Na razie jednak warunki są bardzo dobre.

To miejsce wyjątkowe, i chociaż może nie zaspokoi wszystkich pragnień tych lubiących narciarskie wyzwania, ma wiele atutów. Jest blisko, odpada więc stanie w korkach, zaoszczędzimy na benzynie, a na miejscu jest też wypożyczalnia sprzętu oraz serwis sprzętu narciarskiego i snowboardowego. Dla najmłodszych i tych, którym nie do końca pod drodze z nartami i deską, wydzielona została strefa dla saneczkarzy. Ruszyła także Szkółka Narciarska Platforma Zdrowia i Aktywności „Rusz Tyłek” - a teren jest idealny do odbycia lekcji.