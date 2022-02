Stowarzyszenie Wspólnie dla Częstochowy postawiło trzecie eko-serce. Nakrętki znów będą zbierane dla siedmioletniej Agatki Kuberskiej

- Każdy mieszkaniec Częstochowy może włączyć się do akcji, zbierając plastikowe nakrętki, wrzucając je do serca specjalnymi otworami a my jako Stowarzyszenie Wspólnie dla Częstochowy, przeznaczymy je na cele charytatywne. Cieszymy się, że dokładnie rok od postawienia pierwszego serca akcja ciągle cieszy się zaangażowaniem mieszkanek i mieszkańców a dzięki temu z jednej strony wspieramy działania ekologiczne z drugiej pomagamy tym którzy tej pomocy potrzebują - mówi Magdalena Kłosowska, wiceprezes Stowarzyszenia Wspólnie dla Częstochowy

Pierwsze eko-serce postawione zostało na Placu Biegańskiego z okazji Walentynek rok temu i cieszy się do dziś dużą popularnością wśród mieszkańców. Zbiórka rozpoczęła się od pomocy dla 11-letniego Michała u którego zdiagnozowano autyzm wczesnodziecięcy. Udało się zebrać wtedy ponad tonę nakrętek.

Kolejnym celem trwającym do dziś jest pomoc dla Tomasza Grzelińskiego który choruje na stwardnienie rozsiane. Drugie serce Stowarzyszenie postawiło w dzielnicy Północ na ul. Witosa1, gdzie rozpoczęła się zbiórka dla 7-letniej Agatki Kuberskiej chorującej na guza mózgu. Tym razem z okazji Walentynek serce pojawiło się przy plaży w Parku Lisiniec, a nakrętki zbierane będą również na Agatkę.