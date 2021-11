Strategia Rozwoju Miasta Tychy 2030+. Miasto chce wiedzieć, w jakim kierunku iść. Jest ankieta dla mieszkańców Jolanta Pierończyk

Tychy rozpoczęły konsultacje w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2030+. Mieszkańcy mogą wypełnić ankietę, w której wyrażą swoją opinię nt. planu rozwojowego miasta. Jacek Filipiak/ARC

Strategia Rozwoju Miasta Tychy 2030+ to dokument, który ma powstać w oparciu o opinie mieszkańców. Miasto chce wiedzieć, w jakim kierunku iść - co zmienić, co poprawić. Jest ankieta do wypełnienia. Na głos mieszkańców miasto czeka do 3 grudnia 2021. Sprawdź, jakie pytania znajdują się w ankiecie.