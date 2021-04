Straż Miejska w Mysłowicach ma nowego "funkcjonariusza". To Herman, pies po wielu przejściach. Będzie pilnował podwórka

- Po nagłośnieniu akcji znalazła się rodzina chętna do jego adopcji. Prezydent po konsultacjach z panią kierownik schroniska zdecydowali, że lepiej, żeby piesek trafił do tego domu - opowiada Daria Morawska, pracowniczka Urzędu Miasta Mysłowice, specjalistka ds. zwierząt w mieście.

- Psa odebrano interwencyjnie. Ważył wtedy 20 kg. Zwierzę było w bardzo złym stanie. Trafił do domu tymczasowego, w którym zajmowała się nim mama z synem. To oni wyprowadzili go z fatalnego stanu. Pies był oceniany przez różnych behawiorystów. Nie czuje się swobodnie w domu, zaczyna niszczyć rzeczy. Niszczył meble, a co gorsza, kable, a to bardzo niebezpieczne - powiedziała DZ Daria Morawska.

Sponsor zafundował duży kojec, więc pies trafił na podwórko do Straży Miejskiej w Mysłowicach. Jest tutaj dopiero trzeci dzień. Zaaklimatyzowanie się w nowych warunkach może trwać nawet miesiąc. Powoli się odnajduje. Merda ogonkiem, gdy rozpoznaje ludzi, którzy się nim opiekują.

- Herman jest po przejściach. Psy mają swoją strefę komfortu - pokazują nam co jest dla nich komfortowe, a co nie. Jeśli umiemy czytać te sygnały, to pies wyczuje, że rozumiemy jego potrzeby. Herman fajnie komunikuje się z człowiekiem. Jeśli ludzie będą szanować jego potrzeby, to on im szybko zaufa - dodaje specjalistka.