Straż Miejska z Wodzisławia świętuje 30-lecie. W Wodzisławiu wprowadzono ją jako jedną z pierwszych w kraju

Historyczny lot pasażerski z Izraela do Abu Zabi. Nad kokpitem napis: "Pokój"

Z hasłem "Peace" - Pokój - nad kokpitem samolot Boeing 737 izraelskich linii lotniczych El Al wyruszył w poniedziałek w historyczny lot do Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. To rozpoczęcie regularnych rejsów pasażerskich z Izraela do arabskiego państwa. W dodatku samol...