Strażacy z OSP Lubliniec mają problem z wyjazdem z remizy. Blokują go zaparkowane samochody

To nie pierwszy raz, kiedy lublinieccy strażacy musieli nadkładać drogi, by dojechać na wezwanie.

- Po raz kolejny nasz zastęp, jadący samochodem JELCZ GCBA 5/32, nie mógł przejechać ulicą Strażacką z powodu samochodów zaparkowanych po obu stronach jezdni. Miejsca było tak mało, że z ledwością przejeżdżał samochód osobowy. Musieliśmy zawrócić i jechać dookoła, co wydłużyło nasz dojazd na zdarzenia. Na szczęście zdarzenie, do jakiego jechaliśmy, to tylko zagrażające drzewo na posesji, ale następnym razem może być coś znacznie poważniejszego - zaalarmowali strażacy z OSP Lubliniec.