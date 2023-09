Strażacy z Zawiercia będą mieli nową i nowoczesną siedzibę! Komenda PSP przeniesie się w nowe miejsce. WIDEO i ZDJĘCIA

-Nowy obiekt spełni nasze oczekiwania i potrzeby w stu procentach, poprawi on warunki pracy nie tylko strażaków będących na co dzień w podziale bojowym, czyli jeżdżących do akcji ratowniczo-gaśniczych, jak również pracowników biurowych. Będziemy mieli większe zaplecze czy to magazynowe czy boksy garażowe, większa ich ilość i więcej miejsca to tylko same pozytywy płynące z tej inwestycji - mówi mł. kpt. Grzegorz Nowak, oficer prasowy KP PSP w Zawierciu.