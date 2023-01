Studniówka IV LO im. Stanisława Maczka w Katowicach. Tak licealiści bawili się w Szafranowym Dworze w Czeladzi w 2014 roku

Może w tych fotograficznych wspomnieniach nie pojawi się zdjęcie z warkoczem, o którym nuciła Kalina Jędrusik, ale wspomnienie roześmianych kolegów i koleżanek, czyjeś oczy wesołe na szczęście i kotyliony na studniówkowych kreacjach. A jeśli bal na sto dni przed maturą, to najlepiej we dworze.

Tam uroczysty polonez wiedziony na kilkadziesiąt par, musiał być szczególnie podniosły. Licealiści z Katowic bawili się wtedy, w 2014 roku, w Szafranowym Dworze w Czeladzi. Przytulne wnętrza, delikatnie przymglone oświetlenie i kreacje, na które patrząc, niekoniecznie stwierdzimy, że przechodzą style i mody – to wszystko tworzyło niepowtarzalny mix tradycji z ówczesną nowoczesnością. To co? Wybierzecie razem z nami królową i króla balu studniówkowego z 2014 roku?