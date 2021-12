Świąteczne przepisy Remigiusza Rączki. Ryba w galarecie, makówki, zupa rybna...

Świąteczne przepisy Remigiusza Rączki

Remigiusz Rączka - najbardziej znany śląski kucharz, prowadzący programy kulinarne - specjalnie dla "Dziennika Zachodniego" prezentuje swoje popisowe świąteczne przepisy.

***

Moczka

Składniki:

woda 4l

piernik 0,5 szt.

czekolada gorzka 1szt.

rodzynki 300g

śliwki suszone 200g

orzech włoski 300g

migdały 100g

morele 200g

cukier do smaku

cukier wanilinowy 1szt.

sok z cytryny 50ml

kompot truskawkowy 0,5l

kompot agrestowy 0,5l

masło 200g

mąka pszenna 5 łyżek

Wykonanie:

Piernik pokroić w małą kosteczkę, następnie wsypać do osłodzonej wody i gotować do momentu całkowitego rozgotowania piernika ciągle mieszając. W międzyczasie można dodać pokrojone śliwki, morele, rodzynki, orzechy. Pod koniec gotowania dodać czekoladę, migdały. Zrobić jasnozłotą zasmażkę z masła i mąki pszennej, po czym dodać do moczki. Na koniec po ugotowaniu dodać kompoty i sok z cytryny. Przechowywać w chłodnym miejscu, jeść na zimno.

***

Zupa rybna

Składniki:

głowy z karpia 3-4 szt.

marchew 1 szt.

pietruszka 1 szt.

seler 1 średni

por 0,5 szt.

sól

pieprz

śmietana kwaśna 200 ml

przyprawa warzywna 1 łyżka

magi

Wykonanie:

Wodę zagotować z przyprawą warzywną, dodać głowy karpia, warzywa. Gotować na lekkim ogniu tak jak rosół. Gdy warzywa będą miękkie, przecedzić zupę. Następnie doprawić pieprzem, solą, magi. Śmietanę zahartować i połączyć z resztą zupy. Podawać z grzankami z bułki pszennej obsmażonymi na maśle.

***

Makówki

Składniki:

mak zmielony 300g

masło 100g

bułka kajzerka 4 szt.

orzechy włoskie 100g

migdały 50g

rodzynki 100g

mleko lub woda ok.600ml

cukier

cukier wanilinowy 1szt.

miód 2 łyżki

Wykonanie:

Mleko zagotować, dodać masło, cukier do smaku i cukier wanilinowy, po czym powoli wsypywać zmielony mak. Doprowadzić do zagotowania, mieszać około 3 minut. Bułkę pokroić w paski o grubości 5 mm. Do naczynia wlać masę makową, posypać rodzynkami, orzechami i migdałami, na to układać kawałki bułki. Na warstwę bułek wlać masę makową i posypać bakaliami. Czynność powtórzyć kilka razy. Smacznego!

***

Śledzie w cieście śmietanowym

Składniki:

filety śledziowe a la matias 1 kg

jaja 2 szt.

śmietana kwaśna 6 łyżek

olej 1 szklanka

sól, pieprz

mąka pszenna 3/4 szklanki

Wykonanie:

Filety śledziowe namoczyć, osączyć na papierowym ręczniku i zwinąć w ruloniki za pomocą wykałaczek. Żółtka utrzeć z olejem (2łyżki), śmietaną i połową ilości mąki. Z białek ubić na sztywno pianę, wymieszać z pozostałymi składnikami i dodać resztę mąki, lekko osolić. Ciasto powinno być gęściejsze niż na naleśniki. Śledziowe ruloniki najpierw opanierować w mące (wtedy lepiej ciasto trzyma się śledzi), zanurzać w cieście i smażyć na rozgrzanym oleju z dwóch stron na jasnozłoty kolor.

***

Pasta cebulowa

Składniki:

przecier pomidorowy 3 łyżki

jogurt naturalny 1 łyżka

cebula 1 szt.

sól, pieprz

Wykonanie:

Cebulę pokroić w drobną kosteczkę. Przecier wymieszać z jogurtem, przyprawić solą i pieprzem. Do masy dodać cebulę i całość wymieszać. Pasta świetnie współgra z śledziami w cieście śmietanowym.

***

Kapusta z zasmażką na maśle i tartym ziemniakiem

Składniki:

[lista]

[*]kapusta kiszona 2 kg

[*]ziele angielskie 6 szt.

[*]liść laurowy 3 szt.

[*]kminek 1 łyżeczka

[*]czosnek 3 ząbki

[*]ziemniaki 1 kg

[*]marchew 1 szt.

[*]masło 0,2 kg

[*]mąka pszenna 2 łyżki

Wykonanie:

Kapustę opłukać, następnie gotować z dodatkiem liścia laurowego, kminku i ziela angielskiego. W połowie gotowania do kapusty zetrzeć na tarce jarzynowej marchew i wymieszać z kapustą. Gotować do miękkości. Po odcedzeniu kapusty, zetrzeć 2 duże ziemniaki na drobnej tarce, zaś z masła i mąki przygotować lekką zasmażkę. Do zasmażki wlać masę ziemniaczaną i przecisnąć czosnek. Wymieszać, po czym do całości wlać wodę z ugotowanych ziemniaków. Dokładnie wymieszać i zagotować, po czym połączyć z kapustą. Podawać na ciepło.

***

Ryba w galarecie

Składniki:

[lista]

[*]filet z dorsza 300 g

[*]marchew 2 szt.

[*]seler 0,5 szt.

[*]por 1 szt.

[*]pietruszka 1 szt.

[*]masło 1 łyżka

[*]cebula 1 szt.

[*]natka pietruszki 1 pęczek

[*]żelatyna 4 łyżeczki na 1 l

[*]czosnek 4 ząbki

[*]liść laurowy 3 szt.

[*]ziele angielskie 4 szt.

[*]przyprawa do ryb do smaku

[*]sól, pieprz cytrynowy do smaku

Wykonanie:

Przygotowujemy wywar. Do wody wrzucamy listki laurowe, kilka kulek ziela angielskiego, by puściły smak i aromat. Dodajemy warzywa: marchewkę, pora, pietruszkę i seler. Warzywa kroimy na duże kawałki (można też dodać zamrożony lubczyk). Dodajemy cebulę, którą kroimy na pół i wcześniej musimy opiec na patelni. Do wywaru wrzucamy też kilka ząbków czosnku. Jarski wywar nie musi robić się długo, chodzi o to, by warzywa zmiękły (nie ma bowiem nic gorszego niż rozgotowane warzywa).