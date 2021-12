Święta lekkoatletycznych gwiazd. Jak Boże Narodzenie spędzają nasi medaliści z Tokio ZDJĘCIA

Święta lekkoatletycznych gwiazd. Jak Boże Narodzenie spędzają nasi medaliści z Tokio

– Święta spędzam w domu z najbliższymi i już nie mogę się doczekać. Co ciekawe, w tym roku udało mi się kupić prezenty już pod koniec listopada – mówi Justyna Święty-Ersetic z AZS AWF Katowice, złota i srebrna medalistka igrzysk olimpijskich w Tokio.

Na święta do rodzinnego domu w Chorzowie jedzie Kajetan Duszyński, zawodnik AZS Łódź, mistrz olimpijski z Tokio w sztafecie mieszanej 4x400 metrów.

– Postaram się nacieszyć, jak tylko mogę tym czasem, bo my sportowcy mamy go bardzo mało dla najbliższych. Prezenty kupiłem przez Internet, ale to nie jest najważniejsze w święta. Najbardziej cieszę się na spotkanie w rodzinnym gronie. Będziemy mogli sobie pogadać i pograć w planszówki – opowiada Duszyński.