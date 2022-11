Święto Kolejarza. Czy w przyszłości będzie miał kto świętować ten dzień?

25 listopada - imieniny św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki m.in. kolejarzy.

- Święta Katarzyna była wykształconą i dzielną niewiastą. Kiedy skazano ją na męki, użyte do tego koło rozpadło się. Jej kult trafił do Polski bardzo wcześnie. Jej właśnie poświęcone jest jedno z najstarszych kazań. Kolejarze obrali ją sobie za patronkę, wierząc, że skoro pod kołem męczeńskim nie zginęła, to uchroni również innych od śmierci pod kołami pociągu - powiedziała Ludmiła Łogiewa-Fierla, dyrektor Niepublicznego Technikum Kolejowego im. kpt. Jana Rybczyńskiego i Załogi Pociągu "Groźny" w Tychach podczas szkolnych obchodów Święta Kolejarza.

Podczas tej uroczystości uczniowie tej szkoły usłyszeli, że to nie oni będą szukać pracy na kolei, ale to kolej będzie szukała ich na swoich pracowników.