Święto Wojska Polskiego 2021 w Tychach. Pożegnanie komendanta WKU, ppłk. Wojciecha Zdrady

Msza z okazji Święta Wojska Polskiego w Tychach w kościele św. Marii Magdaleny zaczęła się od "Gaude Mater Polonia" i "Roty" w wykonaniu chóru "Presto Cantabile". Odprawił ją sam proboszcz parafii, ks. Janusz Lasok. Obecny był także, w mundurze i stule, ks. Marcin Konieczny, proboszcz tyskiej parafii ewangelicko-augsburskiej.

W homilii mówił ks. Janusz Lasok przede wszystkim o wierności swoim powołaniom oraz wartościom, podkreślając, że z tej wierności nie zwalnia nawet przejście "do cywila". Było to powiedziane w odniesieniu do ppłk. Wojciecha Zdrady, komendanta WKU w Tychach, który zakończył służbę w wojsku i przechodzi na emeryturę.