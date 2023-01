Sylwester 2022 w Teatrze Małym w Tychach. Wystawiono sztukę "Kochana Wisełko, najdroższy Zbyszku". Zobaczcie zdjęcia

Sylwester 2022 w Teatrze Małym w Tychach. Tak żegnali Stary Rok widzowie

Dyrektor Teatru złożył publiczności życzenia

- Bez was nie byłoby nas tu na scenie. Bardzo dziękuję, że byliście Państwo z nami przez cały ten rok. Rok, który mimo wszelkich trudności wokół, w naszym odczuciu był udany, cenny i ważny. Z naszej perspektywy chciałbym, by by ten kolejny rok był tak samo udany jak rok 2022 - powiedział dyrektor Paweł Drzewiecki, życząc publiczności m.in. tego, by w nowym roku znaleźli czas na bywanie zarówno w teatrze, jak i w innych miejscach, gdzie w Tychach tworzona jest kultura.