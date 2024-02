Synagoga Wielka w Katowicach - zabytek, którego już nie ma. Była jednym z najbardziej charakterystycznych budynków miasta ARCHIWALNE ZDJĘCIA

Synagoga Wielka w Katowicach. Zabytek, którego już nie ma

Nowa Synagoga w Katowicach, zwana Wielką, została zbudowana w 1900 roku przy dzisiejszej ulicy Mickiewicza. Decyzję o jej budowie podjęto z powodu braku miejsca w Starej Synagodze, pomimo jej przebudowy w 1883 roku. Projektantem był Max Grünfeld, który łączył w nim elementy neogotyku, neorenesansu i stylu mauretańskiego. Główną salę modlitewną zdobiła wielka kopuła z latarnią, a wnętrze mogło pomieścić 670 mężczyzn i 514 kobiet.

Na tyłach synagogi znajdował się kompleks budynków administracyjnych Gminy Żydowskiej, z których obecnie jedna część pełni funkcję przychodni zdrowia, a inna służy jako siedziba firmy ubezpieczeniowej. Wśród tych budynków znajdowała się także nowa mykwa, obecnie adaptowana na inne cele, oraz rytualna rzeźnia drobiu i piekarnia macy. Tuż obok synagogi, równolegle do niej, wzniesiono budynek szkoły, która nadal funkcjonuje jako Liceum im. Mickiewicza. Co ciekawe, aby zminimalizować zakłócenia ulicznego hałasu podczas nabożeństw, bruk na jezdni przylegającej do budynku został wyciszony korkiem.