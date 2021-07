Szczepienia przeciw COVID-19. W loterii szczepionkowej zarejestrowało się 1 mln 706 osób. Prawie milion złotych zostało już rozdanych

- Z tygodnia na tydzień odnotowaliśmy spadek o 30 proc. W zeszłym tygodniu było 49 tysięcy osób dziennie osób, które się rejestrowały. Jest to bardzo niepokojące. W tym tygodniu ponad milion szczepionek nie zostało wysłanych do punktów szczepień. Punkty zrezygnowały z nich, ponieważ nie ma osób chętnych na szczepienia - opowiadał Dworczyk.

W czwartek 1 lipca rozpoczęła się ogólnopolska Loteria Narodowego Programu Szczepień. Ma zachęcić, jak najwięcej Polaków do zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Do 7 lipca zarejestrowało się w niej 1 mln 706 tysięcy osób. To nadal dość niska frekwencja w porównaniu z 14,5 mln osobami w pełni zaszczepionymi, które mogą wziąć udział w losowaniu nagród.

Na czym polega loteria?

W Ogólnopolskiej Loterii Narodowego Programu Szczepień codziennie do wygrania są dwa rodzaje nagród. Każda co 500 uprawniona osoba otrzyma 200 zł, natomiast każda co 2000 uprawniona osoba otrzyma 500 zł. Kampania potrwa do 30 września 2021 roku.