Szokujące zdarzenie spod Kłobucka! Ciężarówka uszkodziła słup energetyczny, kable spadły na radiowóz. Policjant cudem przeżył Piotr Chrobok

Najprawdopodobniej w wyniku nieuwagi doszło do groźnego zdarzenia w miejscowości Kamyk (pow. kłobucki). Ciężarówka zahaczyła tam o słup energetyczny i zerwała kable. Stało się to na tyle niefortunnie, że spadły one na przeprowadzający kontrolę drogową policyjny radiowóz. W zdarzeniu ucierpieć miał jeden z mundurowych. Trafił do szpitala.