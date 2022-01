Szpital w Jaworznie z programem naprawczym. Brakuje lekarzy, pielęgniarek, dodatkowych źródeł dochodów. Zatrudnią medyków z Ukrainy?

Czy oddziały wrócą? Na razie brakuje lekarzy i pielęgniarek

Od 15 lipca 2021 r. do 15 stycznia 2022 r. zostały wyłączone w jaworznickim szpitalu, w trybie czasowego zaprzestania działalności: Oddział Ginekologiczno-Położniczy – w części położniczej, Oddział Neonatologii, Oddział Rehabilitacyjny.

Równocześnie, w okresie nasilenia pandemii COVID-19, czyli w okresie obowiązywania tej decyzji wojewody śląskiego, znaczna część personelu lekarskiego oraz położniczego udzielająca świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach zaadoptowanych na potrzeby „oddziału covidowego”, podjęła decyzję o rozwiązaniu z pracodawcą umów o pracę. Dlaczego? Nie miała m.in. jasno określonych perspektyw czasowych, co do terminu pełnego wznowienia działalności oddziałów.

- Już w okresie nasilenia pandemii podjęliśmy działania o pozyskanie kadry medycznej wymaganej do działalności tych oddziałów. Pomimo ogłaszanych postępowań konkursowych, zamieszczanych informacji o brakach kadrowych na własnej stronie internetowej, Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, nie udało się pozyskać wystarczającej ilości personelu medycznego. Biorąc to pod uwagę, pod znakiem zapytania stoi powrót do stanu funkcjonowania oddziałów sprzed okresu pandemii koronawirusa – czytamy w programie naprawczym jaworznickiego szpitala.