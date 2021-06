Szpital w Rybniku od lipca bez czterech oddziałów? Bardzo realny scenariusz. Zawieszona ma być pediatria, interna i laryngologia Arkadiusz Biernat

Rybniczanie, to nie jest dobry czas na chorowanie. Szpital w Rybniku złożył wniosek o zawieszenie czterech oddziałów od 1 lipca. To pediatria, interna, laryngologia dla dzieci i dorosłych. Powód? Brak lekarzy. Będzie ich za mało, aby zapewnić odpowiednią opiekę nad pacjentami. Z końcem czerwca około 20 specjalistom kończą się wypowiedzenia (nie wszyscy związani są z wymienionymi oddziałami). To pokłosie sporu, jaki od dłuższego czasu toczy się pomiędzy kadrą lekarską a Ewą Ficą, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Poszło o zabrane dodatki za tzw. “zejścia z dyżurów”. Lekarze od początku ostrzegali o odejściach z pracy, a dyrektor mówiła, że to konieczne oszczędności.