Szumowski musi wrócić! Ale... z wakacji MEMY. Łukasz Szumowski regeneruje się na Kanarach, a wy odwołaliście już swój urlop w Hiszpanii?

Łukasz Szumowski po tym, jak ogłosił swoją decyzję o dymisji ze stanowiska ministra zdrowia wybrał się na wakacje. Spędza je na wyspie Fuerteventura, należącej do archipelagu Wysp Kanaryjskich - informuje "SE".

Co ciekawe, Szumowski jako kierunek swych wakacyjnych wojaży wybrał Hiszpanię, czyli kraj będący na liście państw objętych zakazem lotów do Polski. Nowa lista co prawda jeszcze nie weszła w życie ale ma obowiązywać od 1 września.

Czy Szumowskiemu uda się wrócić? Martwią się internauci i tworzą internetowe memy, które przypominają sylwetkę "ministra od koronawirusa".

Przypomnijmy, że na Wyspach Kanaryjskich: