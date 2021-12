Szyb Bończyk ponownie organizuje Wigilię dla samotnych i potrzebujących. Jak można pomóc i kto może się zgłosić?

Wigilia dla samotnych w Mysłowicach. Znów spotkamy się w Szybie Bończyk

Obecnie mogą zgłaszać się także osoby, które chcą wesprzeć tę szczytną inicjatywę. Organizatorzy przede wszystkim szukają osób samotnych i ubogich. Takich, które świąteczny czas muszą spędzać samotnie lub nie mają za co przygotować sobie Wigilii.

- Chcielibyśmy powrócić do formy, w której nasz projekt został zapoczątkowany. W czasie wigilii dla samotnych i potrzebujących w Szybie Bończyk ludzie mogą się ze sobą spotkać, nie być samemu w tym świątecznym czasie. To dla nas ważne - powiedziała Joanna Frysztacka z Szybu Bończyk.

Szyb Bończyk ponownie wesprze potrzebujących w świątecznym czasie. Jak co roku, 24 grudnia, odbędzie się tutaj Wigilia dla samotnych i potrzebujących. Zeszłoroczna edycja ze względu na pandemię koronawirusa zmieniła formułę. Wolontariusze przygotowali paczki i rozwożono je do potrzebujących. W tym roku prawdopodobnie uda się spotkać na sali.

Warto rozejrzeć się, czy nie mamy wśród sąsiadów lub najbliższych takich osób, by zachęcić ich do uczestnictwa. Co ważne, uczestnicy powinni zgłosić się sami.