Tajemnicze Ruiny Romantyczne w Orzechu dla zakochanych

Lasy, polany, miejsca do spacerów i uprawniania sportu, piękne jezioro Nakło-Chechło, dające możliwości kąpieli, kajakarstwa, wędkowania i żeglowania. To wszystko znajdziemy w gminie Świerklaniec. Wśród tych terenów, w paśmie Garbu Tarnogórskiego, znajdują się również Ruiny Romantyczne w Orzechu, wspaniałe miejsce, które warto poznać i zrealizować w nim wycieczkę rowerową lub spacer.

Gospodarzem ziem na których dziś położone są ruiny przez wiekibyli śląscy Piastowie, Hohenzollernowie i Habsburgowie, zaś w wieku XVII stały się własnością arystokratycznego rodu Henckel von Donnersmarck.W roku 1945 w obliczu zbliżającej się Armii Czerwonej opuścił on Górny Śląsk i porzucił swoje posiadłości. W XIXwieku na Górnym Śląsku gwałtownie rozwijało się górnictwo, hutnictwo, a także przemysły chemicznyi przetwórczy. Dzięki industrializacji Śląsk bogaciłsię, zaś na jego terenie powstało wiele okazałych pałaców, parków i rezydencji. Rezydencja rodziny Henckelvon Donnersmarck posiadała wszystko by starać się o miano najpiękniejszej: stary zamek, pałac „Mały Wersal”, Dom Kawalera, 180 hektarowy park z fontannami i rzeźbami parkowymi, amfiteatrem, stajnią i ujeżdżalnią, gospodą, leśniczówką i folwarkiem. Do dziś jest to jeden z najpiękniejszych parków krajobrazowych Górnego Śląska.