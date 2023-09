Tak działa kuchnia w Szpitalu Klinicznym im. A. Mielęckiego w Katowicach. Przygotowanie posiłków w szpitalu to praca zespołowa pełna wyzwań

Poza podstawowym sprzętem kucharze mają tu do dyspozycji m.in. piec konwekcyjno-parowy. Produkty przechowywane są w chłodniach i mroźniach. W szpitalu pracuje również zespół 11 dietetyczek.

Oba zespoły każdego dnia ściśle ze sobą współpracują.

- Dietetycy mówią nam co potrzebują dla chorego w danym momencie. My w każdej chwili możemy coś zmienić lub przygotować,. Gdy okazuje się, że pacjent był na diecie normalnej, a teraz nie może jeść, to przygotowujemy dietę płynną. Dziś np. mamy zupę ogórkową, jest robiona na mięsie, z włoszczyzną, jarzynami, ogórkami i śmietaną. Dietetyczki wiedzą o tym, że dany pacjent nie może dostać ani śmietany, ani ogórków kiszonych. W tym momencie dzwonią i mówią „potrzebujemy cztery porcje innej zupy, bez śmietany i ogórków”. To dlatego kuchnia jest tak ważna, bo możemy to zrobić od razu, a firma cateringowa nie zrobi i nie dostarczy tego natychmiast – wyjaśnia Bożena Rasińska.